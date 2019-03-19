Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
Преемник Назарбаева завтра принесет присягу
Преемник Назарбаева завтра принесет присягу
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Грузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в Киеве

Одна из балок потеряла несущую способность.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение транспорта на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей из-за повреждения балки путепровода.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"С целью обеспечения безопасного движения транспорта принято решение о закрытии правой полосы движения в направлении бульвара Верховной Рады и проведении испытания и обследования специализированной лабораторией. По результатам обследования будут приняты дальнейшие решения по выполнению необходимых ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Согласно сообщению, днем 19 марта водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учел габариты искусственного сооружения и повредил балку №4 во втором прогоне путепровода.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Отмечается, что кран перевозился без согласования с "Киевавтодором", с превышением габарита, без документов и необходимого сопровождения.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Путепровод на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей - один из двух основных маршрутов в сторону Троещины с юго-восточной части Киева. В ноябре 2018 году на этом мосту провалился тротуар.

Напомним, 16 марта начался демонтаж аварийного Шулявского путепровода. Движение транспорта в этом районе на следующие полтора года организовано по прилегающим улицам. На путях объезда предусмотрено одностороннее движение на улицах Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова), Нестерова, Гарматной и Выборгской.

Накануне из-за ремонта на Шулявке "пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также