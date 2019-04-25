Нефтяная пикировка: через что предстоит пройти Украине?

Более половины всего потребляемого бензина и дизтоплива, а также треть автомобильного сжиженного газа («пропан-бутан») Украина получает из России и Беларуси . Теперь эти поставки оказались под угрозой. Чтобы избежать коллапса, Украине предстоит переформатировать свой рынок моторного топлива.

Фото: Макс Требухов

Недружелюбное начало

24 апреля цена бензина на украинских АЗС превысила 29 гривень за литр. Консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов, сообщила, что на АЗС ANP, «Авиас» и других станциях сетей контролируемых «Приватом» цены на бензин и дизельное топливо выросли на 1 грн/л. Таким образом, по состоянию на 24 апреля средние цены на топливо на АЗС в Украине выросли на 25-32 коп./л, до уровня: А-92 – 28,02 грн/л, А-95 – 29,15 грн/л, ДТ – 28,60 грн/л.

Такое ощущение, что в Москве новоизбранного президента Украины решили сразу же «проверить на прочность». Неделю назад премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства в Москве: «Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты».

На рынке нефтепродуктов Украины российское дизтопливо, сжиженный газ и битум занимают более 32%. По данным консалтинговой компании UPECO, в 2018 г. импорт нефтепродуктов из России в Украину составил более 3,3 млн т (дизтопливо - 2,74 млн т, 530 тыс. т сжиженного газа и 122 тыс. т битума).

Процветавший последние несколько лет реэкспорт российских углеводородов через Беларусь в Украину был прикрыт осенью прошлого года из-за обострения отношений между Москвой и Минском. Но тогда же правительство РФ позволило многим своим фирмам продавать топливо в Украину – прежде такое право имела лишь «Роснефть».

Проблемы на российском направлении совпали для Украины с проблемами на белорусском, с которого поступало около четверти потребляемого нашей страной моторного топлива.

Там резко обострился конфликт между Минском и Москвой: Кремль все усиливает давление на Александра Лукашенко, склоняя его к ускоренной интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Все последние недели прошли под знаком торговых войн между Беларусью и Россией, на которые наложился конфликт вокруг посла РФ в Минске Михаила Бабича.

Фото: 24tv

В результате Александр Лукашенко своим прямым распоряжением почти на четверть поднял тарифы на транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба». Это был удар ниже пояса, и в кремле ответили «асимметрично»: на белорусские НПЗ вместо нефти Urals пошла какая-то жидкость, которую нефтью сложно назвать: содержание хлорорганики в ней превышает норму в 30 раз. Мозырский НПЗ уже заявил, что некачественная нефть из России повредила его дорогостоящее оборудование, убытки составляют десятки миллионов долларов. «Белнефтехим» говорит о миллионе тонн «грязной» нефти, которая скопилась на белорусском участке нефтепровода «Дружба» и в резервуарах. Минск заявил, что будет требовать возмещения ущерба.

Во вторник представитель «Белорусской нефтяной компании» заявил, что Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. В «Белнефтехиме», в свою очередь, заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину. Как сообщил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, сейчас по нефтепроводу продолжает поступать некачественная нефть с высоким содержанием хлорорганических соединений. Такая ситуация сохранится, как минимум, в течение ближайших 8-10 дней.

Компания PERN – оператор польского участка «Дружбы» – сообщила об остановке транзита нефти через Польшу на неопределенный срок: НПЗ Германии и Польши боятся угробить оборудование. Белорусские НПЗ работают на пониженной мощности.

«Российская нефть и нефтепродукты никогда не были просто товаром. Это также мощные инструменты геополитики. Особенно в отношении тех стран, которые привыкли получать ее по льготным, а не мировым ценам. Нефть в России и Беларуси тесно переплетена с политикой. И вот политики не договорились. Поссорились. Россия прекратила поставлять нефтепродукты, последовал период обмена ассиметричными аргументами и ударами, – описал ситуацию в комментарии для «Левого берега» белорусский экономист, экс-кандидат в президенты Ярослав Романчук. – Белорусская сторона решила повысить тарифы на прокачку российской нефти по территории Беларуси на 23%. Россия не согласилась. Неожиданно по трубе пошла грязная нефть. Она засорила ценное оборудование, что привело к прекращению поставок нефтепродуктов из Беларуси в страны ЕС и Украину. Прямые убытки для белорусской нефтянки. Что это, критически низкий уровень контроля российскими компаниями над тем, что заходит в нефтяную трубу, или сознательная провокация? Не может не обратить на себя внимание время и контекст такого «технического инцидента». Слишком много совпадений, которые говорят, что отношения между руководителями Беларуси и России вступили в горячую фазу».

Фото: belmarket.by

Диверсифицировать, чтобы выжить

Маловероятно, что Минск и Москва затеяли игру ради прекращения поставок топлива в Украину – это можно было бы сделать куда проще и брутальнее. Однако произошедшее поднимает вопрос о том, что Украина за все пять лет конфликта так и не позаботилась всерьез о том, чтобы избавиться от зависимости от российских нефтепродуктов. В том числе поступающих через Беларусь.

Еще осенью прошлого года, когда начались затруднения с реэкспортом российского моторного топлива и сжиженного газа через Беларусь, автор этих строк обсуждал проблему с украинскими трейдерами. И удивился их спокойствию: все они заявили о готовности заместить белорусские и российские поставки другими источниками, от литовских, польских, румынских и казахских – и до увеличения собственного производства. Все признавали, что определенная «свистопляска» цен на заправках неизбежна, но о коллапсе говорить не приходится.

Примерно о том же самом в начале недели заявил премьер-министр Владимир Гройсман: по его словам, запрет России на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину – часть экономической войны. Правительство готовит меры по минимизации негативного влияния этого запрета.

На брифинге в Киевской области Гройсман сказал: «Что касается нефтепродуктов – Россия продолжает свою экономическую войну против Украины. Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений». Он подчеркнул, что Украина все больше и больше отходит от взаимоотношений с Россией. «Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты», – добавил премьер.

Фото: Влад Мусиенко

В свою очередь, «Консалтинговая группа А-95» 23 апреля опубликовала свои оценки: Украине может понадобиться заместить до 180 тыс. тонн белорусского дизтоплива, поставки которого сейчас остановлены. Точнее, по оптимистическому сценарию предстоит найти 80-100 тыс. тонн, по пессимистическому – 150-180 тыс. тонн, – считает директор «А-95» Сергей Куюн.

По его мнению, сбой в поставках будет сглажен большими запасами дизельного топлива, которые были сформированы под посевную кампанию. В дальнейшем основным источником замещения белорусского (а после 1 июня и российского) дизтоплива может стать импорт по морю и, возможно, «Укртатнафта». Также в мае сохранится высокий уровень прокачки российского дизтоплива по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс» – около 280 тыс. тонн – что позволит создать определенный резерв.

Также не ожидается и проблем с обеспечением бензином: белорусские поставки будут замещены топливом украинского производства, импортом из Литвы и по морю.

«Цены на нефтепродукты для потребителей в ближайшее время продолжат рост, но пока основным драйвером является повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы. На данный момент мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн/л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит около 1 грн/л», – говорится в сообщении.

Решить проблему вместе

Не исключено, что в новой ситуации Киев и Минск будут вынуждены действовать сообща в поисках источников нефти, альтернативных российским поставкам. Вряд ли, конечно, в Москве рискнут продолжать ссориться одновременно с Киевом и с Минском, – но если в российском руководстве возьмут верх «ястребы», то такое возможно.

Беларусь, например, намерена до конца текущего года начать закупки нефти, альтернативной российской, через порты Прибалтики или Украины. Об этом заявил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб: «Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, что нефть будет идти через Украину. "Нафтан" ближе к прибалтийским портам, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря».

«Украинский маршрут» уже использовался: в 2010 году в похожей ситуации конфликта с Москвой из-за энергоносителей Минск уже закупал азербайджанскую нефть. Она поставлялась через терминал в Одессе и далее железной дорогой. Тогда это оказалось не особо выгодно, но ведь есть еще неработающий сейчас нефтепровод «Одесса-Броды», который можно запустить – и сильно удешевить доставку нефти.

Фото: ej.by

Кстати, Азербайджан уже выразил готовность помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти. Отвечая государственному агентству БелТА, посол Азербайджана в Минске Латиф Гандилов отметил, что не видит для этого каких-либо препятствий: «В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу».

Заметим, что сейчас Кременчугский НПЗ перерабатывает как раз нефть, поступающую из Азербайджана через Одессу.

Литва также могла бы предложить Беларуси вариант получения сырой нефти морским путем, альтернативный российскому по магистральному нефтепроводу «Дружба», заявил директор по маркетингу и общим делам Клайпедского государственного морского порта Артурас Друнгилас: «Беларусь идет к тому, чтобы найти альтернативу обеспечения сырой нефтью и рано или поздно сделает это. Литва может предложить свои возможности». Известно, что такой вариант сейчас рассматривается в администрации Александра Лукашенко. Даже несмотря на очень плохие сейчас отношения между Минском и Вильнюсом из-за строительства Белорусской АЭС.

В любом случае, Беларусь, с ее двумя работающими мощными НПЗ, сейчас покупает для переработки куда больше сырой нефти, чем Украина. В такой ситуации, возможно, странам было бы выгодно действовать сообща. Например, Украина могла бы сильно удешевить доставку нефтяного сырья в Беларусь – в обмен на гарантии получения нужных ей объемов моторного топлива. Хороший способ оставить Россию в стороне и с пустыми руками.