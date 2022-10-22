За добу поліція Херсонщини відкрила 35 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії РФ

Внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені.

За добу поліція відкрила 35 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії у Херсонській області. Поліція оглядає місця обстрілів, збирає речові докази та фіксує наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Російські війська атакували громади Бериславського району зі ствольного та реактивного озброєння, загинули мирні люди, є поранені. Знищені житлові будинки, внаслідок потрапляння снарядів виникли пожежі, пошкоджені автомобілі”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, поліцією задокументована злочинна діяльність кореспондента пропагандистського телеканалу. Він розповсюджує недостовірну інформацію, котра виправдовує злочини Росії та дії окупаційної влади у Херсоні.

В поліції повідомляють, що російські військові грабують фермерські господарства, звідки забирають сільгосптехніку, запчастини до неї та вивозять врожай зернових.

Також у місцевого населення викрадають автомобілі з причепами, у які вантажать награбоване майно, переважно побутову техніку. Військові РФ у Херсоні на території затону пошкодили бокси та викрали човни.

Мешканців, які повернулися додому до нещодавно звільнених територій, повідомляють, що їх будинки пограбували росіяни, а деякі зруйнували та підпалили.

За усіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, ЗСУ деокупували на Херсонщині 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тис. людей.