16 грудня Академія кіномистецтв США оприлюднила шорт-листи претендентів у 12 категоріях на премію «Оскар».
Як ідеться на сайті кінопремії, стрічки від України і про Україну теж змагатимуться за перемогу.
Так, у категорії «Короткометражний анімаційний фільм» відібрали 15 стрічок. Серед них - робота «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої, а також «Сором'язливість дерев», де співрежисерка - Софія Чуйковська.
У категорії «Документальний повнометражний фільм» - стрічка «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова.
Крім того, у категорію «Короткометражний ігровий фільм» потрапила робота режисера Франца Бьома «Камінь, папір, ножиці», присвячена повномасштабному вторгненню в Україну, в якій взяли участь українські актори.
- Торік українська стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший в історії український фільм, який отримав таку статуетку.