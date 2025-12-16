Туди потрапили стрічки від України і про Україну.

16 грудня Академія кіномистецтв США оприлюднила шорт-листи претендентів у 12 категоріях на премію «Оскар».

Як ідеться на сайті кінопремії, стрічки від України і про Україну теж змагатимуться за перемогу.

Так, у категорії «Короткометражний анімаційний фільм» відібрали 15 стрічок. Серед них - робота «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої, а також «Сором'язливість дерев», де співрежисерка - Софія Чуйковська.

У категорії «Документальний повнометражний фільм» - стрічка «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова.

Крім того, у категорію «Короткометражний ігровий фільм» потрапила робота режисера Франца Бьома «Камінь, папір, ножиці», присвячена повномасштабному вторгненню в Україну, в якій взяли участь українські актори.