Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
ГоловнаКультура

З’явилися шорт-листи 98-ої церемонії «Оскара»

Туди потрапили стрічки від України і про Україну.

З’явилися шорт-листи 98-ої церемонії «Оскара»
статуетки кінопремії "Оскар"
Фото: EPA/UPG

16 грудня Академія кіномистецтв США оприлюднила шорт-листи претендентів у 12 категоріях на премію «Оскар».

Як ідеться на сайті кінопремії, стрічки від України і про Україну теж змагатимуться за перемогу.

Так, у категорії «Короткометражний анімаційний фільм» відібрали 15 стрічок. Серед них - робота «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої, а також «Сором'язливість дерев», де співрежисерка - Софія Чуйковська.

У категорії «Документальний повнометражний фільм» - стрічка «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова.

Крім того, у категорію «Короткометражний ігровий фільм» потрапила робота режисера Франца Бьома «Камінь, папір, ножиці», присвячена повномасштабному вторгненню в Україну, в якій взяли участь українські актори.

  • Торік українська стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший в історії український фільм, який отримав таку статуетку. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies