Переможцем премії Шевельова за найкращу есеїстику став Артур Дронь

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2025 року отримав 24-річний ветеран російсько-української війни Артур Дронь за книжку "Гемінгвей нічого не знає" (Видавництво Старого Лева). Володаркою Спеціальної відзнаки цьогоріч стала Мирослава Пінковська. Спецвідзнаку Радіо Культура отримав Артем Чех за книжку "Гра в перевдягання".

Про це пише "Українська правда.Життя" та PEN Ukraine.

Імена переможців стали відомі під час урочистої церемонії в Києві 17 грудня – в день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова.

"Гемінґвей нічого не знає" – це третя в доробку й перша прозова книжка Дроня. Героями книжки стають люди, яких письменник зустрів на війні чи близькі, про яких йому важливо говорити. Зокрема, це його побратими й товариші, мешканці прифронтових територій чи люди з близького оточення автора.

"Я був дуже спокійним, коли писав ту книжку, бо я знав, що вона дуже важлива і потрібна мені, але я був дуже тривожним, коли чекав її з друку, тому що знав, що вона буде важливою і потрібною ще комусь. І тому я дуже чую таку велику вдячність тим, хто її читали і показали мені, чому і кому вона може бути важливою", – сказав Артур Дронь під час церемонії нагородження.

Мирослава Пінковська здобула спецвідзнаку "за особливий внесок у збереження культурної пам'яті". Книга "Портрет в інтер'єрі долі" (видавництво "Дух і Літера") раніше увійшла до довгого списку Премії імені Юрія Шевельова 2025.

Спеціальну відзнаку Радіо Культура, якою редакція радіо нагороджує українських авторів за майстерність і новаторство в жанрі есею, отримав Артем Чех за книжку "Гра в перевдягання". Нагородою у цій номінації стане створення радіоверсії твору, яка прозвучить в ефірі Радіо Культура.

Ще одну спецвідзнаку капітули отримала Віра Агеєва – "за літературознавчу есеїстику, що наново відкриває забуті пласти української літератури".

Цьогоріч до короткого списку Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2025 року ввійшли також книжки Віри Агеєвої "Проти культурної амнезії. Есеї про національну пам’ять та ідентичність" («Віхола») та Дмитра Крапивенка "Усе на три літери" (Видавництво Ukraїner).

Премія імені Юрія Шевельова присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику.