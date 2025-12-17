Фільм отримав відзнаку у номінації “Найкраща коротка анімація” на AI International Film Festival у США.

У Лос-Анджелесі оголосили переможців щомісячного фестивалю AI International Film Festival. Стрічка ”Нічна зміна” (The Night Shift) команди української креативної агенції Adshot Creative (Яна Виногродська, Василь Хащевой) здобула перемогу у номінації “Найкраща коротка анімація”.

У жовтні цього року стрічку вже відзначили на MEGOGO AI Film Festival в межах Одеського міжнародного кінофестивалю.

“Нічна зміна” — це короткометражний анімаційний фільм (4 хв) про внутрішній діалог людини, котра працює на межі смерті. Стрічка розповідає про постійний контакт із чужим болем і про те, як цей досвід змінює людину. Історія візуалізована в стилі вовняної анімації, що, за задумом авторів, пом’якшує сприйняття гострої й травматичної теми, роблячи її більш людяною та доступною.

Фільм створили за допомогою ШІ-інструментів: візуальні образи згенеровано в Midjourney та ChatGPT, анімацію реалізовано за допомогою Kling 1.6, Hailou і Veo 3. Для озвучування використано HeyGen та Kling. Над створенням “Нічної зміни” працювала команда Adshot Creative: Юлія Куліш, Яна Виногродська, Василь Хащевой, Олег Завгородній, Ярослава Середюк, Поліна Попіль, Аліна Міщенко, Катерина Скибиляк, Світлана Харитонова, Вікторія Новосілець, Пилип Коваленко, Антон Черевашко, Аліса Давиденко.

AI International Film Festival — незалежний міжнародний кінофестиваль, що з 2021 року щомісяця презентує інноваційні роботи з усього світу та досліджує творчі можливості цифрового кіно, анімації та мультимедійних форм. У грудні 2025-го фестиваль пройшов у Голлівуді.

Окрім України переможцями також стали короткометражні фільми зі Швейцарії, США, Німеччини, Італії, Австралії, Південної Кореї, Вірменії, Франції, Китаю, Ізраїлю. Загалом 14 стрічок журі обрало з-понад 120 фільмів. Анімаційний конкурс об’єднав фільми, котрі по-своєму розкривали потенціал сучасної анімації та AI-технологій у візуальному мистецтві.