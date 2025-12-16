У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Україна та Польща обговорили ексгумаційні та пошукові роботи у 2026 році

Робоча група також підбила підсумки діяльності за 2025 рік.

Україна та Польща обговорили ексгумаційні та пошукові роботи у 2026 році
Засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті 16 грудня 2025 року
Фото: Мінкультури

У Варшаві відбулося п’яте цьогоріч засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. 

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Сторони обговорили питання підготовки спільного підсумкового документу за результатами ексгумаційних робіт в Пужниках та важливість продовження співпраці з історичних питань для обох країн”, - йдеться у повідомленні.

Робоча група підбила підсумки діяльності за 2025 рік та напрацювала плани і засади подальшої роботи наступного року. 

За результатами зустрічі було ухвалено спільне комюніке, у якому окреслені домовленості, яких було досягнуто. 
