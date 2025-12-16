У Токіо вперше відбувся фестиваль української літератури «Голоси з України»

В Токіо вперше відбувся фестиваль української літератури «Голоси з України». Подія об’єднала українських письменників, поетів, перекладачів і видавців та представила сучасну українську літературу східноазійській аудиторії.

Ініціаторкою фестивалю є директорка літературної агенції OVO Вікторія Матюша, кураторкою події виступила літературна агентка Дарія Муракамі. Інформаційним партнером фестивалю став Український інститут книги.

У програмі «Голосів з України» — поетичні та музично-поетичні перформанси, літературні читання, презентації книжок, панельні дискусії та зустрічі з авторами. На фестивалі також представлять видання українських авторів і роботу окремих українських видавництв.

Учасниками фестивалю стали письменниця, військовослужбовиця та громадська діячка Олена Герасим’юк, поетка й культурна менеджерка Тетяна Власова, письменник і перекладач Павло Матюша, поетка, публіцистка та видавчиня Мар’яна Савка, директорка видавництва Magenta Books Олена Грабб, письменниця й перекладачка Тамара Горіха Зерня, а також літературна менеджерка й виконавча директорка агенції OVO Вікторія Матюша.

За словами ініціаторки фестивалю Вікторії Матюші, подія покликана зробити український голос чутним на Сході та вибудувати нові культурні мости: «Ми веземо в Токіо живі історії, досвіди й сенси, які сформували нас як націю в переломні роки. Це розмова про війну, свободу, гідність, пам’ять і майбутнє — теми, які є важливими та зрозумілими для японської аудиторії».

Фестиваль відкрився урочистою церемонією та поетичним перформансом «Відлуння», присвяченим пам’яті загиблих поетів і митців. Упродовж наступних днів у Токіо та Йокогамі відбудуться читання роману «Доця» Тамари Горіха Зерня, дискусії про культуру під час війни, роль жінок у літературі, значення перекладів українських книжок іноземними мовами, а також презентація японської антології про українську літературу.

Завершиться фестиваль поетичними читаннями двома мовами та офіційним закриттям. Фестиваль «Голоси з України» став початком тривалої та системної присутності української літератури в Японії та ширшому східноазійському культурному контексті.