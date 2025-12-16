В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
ГоловнаКультура

У Токіо вперше відбувся фестиваль української літератури «Голоси з України»

В Японії вперше відбувся фестиваль української літератури «Голоси з України»

CultHub
У Токіо вперше відбувся фестиваль української літератури «Голоси з України»
надано організаторами
Фото: постер фестивалю "Голоси з України"

В Токіо вперше відбувся фестиваль української літератури «Голоси з України». Подія об’єднала українських письменників, поетів, перекладачів і видавців та представила сучасну українську літературу східноазійській аудиторії.

Ініціаторкою фестивалю є директорка літературної агенції OVO Вікторія Матюша, кураторкою події виступила літературна агентка Дарія Муракамі. Інформаційним партнером фестивалю став Український інститут книги.

У програмі «Голосів з України» — поетичні та музично-поетичні перформанси, літературні читання, презентації книжок, панельні дискусії та зустрічі з авторами. На фестивалі також представлять видання українських авторів і роботу окремих українських видавництв.

Учасниками фестивалю стали письменниця, військовослужбовиця та громадська діячка Олена Герасим’юк, поетка й культурна менеджерка Тетяна Власова, письменник і перекладач Павло Матюша, поетка, публіцистка та видавчиня Мар’яна Савка, директорка видавництва Magenta Books Олена Грабб, письменниця й перекладачка Тамара Горіха Зерня, а також літературна менеджерка й виконавча директорка агенції OVO Вікторія Матюша.

За словами ініціаторки фестивалю Вікторії Матюші, подія покликана зробити український голос чутним на Сході та вибудувати нові культурні мости: «Ми веземо в Токіо живі історії, досвіди й сенси, які сформували нас як націю в переломні роки. Це розмова про війну, свободу, гідність, пам’ять і майбутнє — теми, які є важливими та зрозумілими для японської аудиторії».

Фестиваль відкрився урочистою церемонією та поетичним перформансом «Відлуння», присвяченим пам’яті загиблих поетів і митців. Упродовж наступних днів у Токіо та Йокогамі відбудуться читання роману «Доця» Тамари Горіха Зерня, дискусії про культуру під час війни, роль жінок у літературі, значення перекладів українських книжок іноземними мовами, а також презентація японської антології про українську літературу.

Завершиться фестиваль поетичними читаннями двома мовами та офіційним закриттям. Фестиваль «Голоси з України» став початком тривалої та системної присутності української літератури в Японії та ширшому східноазійському культурному контексті.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies