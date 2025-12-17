Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

На Лук’янівському кладовищі у Києві створили маршрут могилами відомих художників

Доступні аудіогіди двома мовами.

Території культури
На Лук’янівському кладовищі у Києві створили маршрут могилами відомих художників
Маршрут пам'яті на Лук’янівському кладовищі
Фото: Валентина Поліщук / The Ukrainians Media

На території Лук’янівського історико-меморіального заповідника (Лук’янівське кладовище) відкрили маршрут пам'яті, що об’єднав могили восьми похованих там українських художників ХІХ-ХХ століть. 

Маршрут облаштований інформаційними стендами; за QR-кодом доступні аудіогіди українською та англійською мовами. Українськомовну версію озвучила акторка театру та кіно Римма Зюбіна. 

До маршруту пам’яті увійшли такі художники:

  • Володимир Орловський (1842–1914) — живописець що стояв у витоків української пейзажної школи.

  • Микола Мурашко (1844–1909) — засновник Київської рисувальної школи, автор перших українських посібників із малювання.

  • Сергій Світославський (1857–1931) — майстер пленерного живопису, відомий увагою до світла й атмосфери.

  • Микола Пимоненко (1862–1912) — художник-реаліст, визначний майстер жанрового живопису.

  • Олександр Мурашко (1875–1919) — ключова постать української сецесії.

  • Федір Кричевський (1879–1947) — художник і педагог, перший ректор Української академії мистецтва.

  • Олександр Богомазов (1880–1930) — авангардист, один із перших теоретиків авангардного мистецтва.

  • Віктор Пальмов (1888–1929) — авангардист, розробив концепцію кольоропису.

Маршрут, аудіогіди та інформацію про художників також можна знайти на сторінці “Невидима галерея” медіа The Ukrainians, команда якого створила цей проєкт за підтримки за підтримки ательє Lady Di Atelier. Партнерами проєкту є Лук’янівський історико-меморіальний заповідник та Національний художній музей України. Авторка ідеї — журналістка, документалістка, авторка YouTube-каналу «Обличчя Незалежності» Дарка Гірна. 

Дарка Гірна презентує маршрут пам'яті на Лук’янівському кладовищі
Фото: Валентина Поліщук / The Ukrainians Media
Дарка Гірна презентує маршрут пам'яті на Лук’янівському кладовищі

«Героїв нашого маршруту або десятиліттями привласнювала собі російська імперія, або стирала з нашої національної пам’яті через радянські репресії. Ми хочемо закцентувати, що ці художники, які формували історію українського та світового мистецтва, поховані саме на українській землі. Адже чимало поховань визначних українців досі розпорошені по світу через дві найбільші війни, які прокотилися Україною у ХХ столітті. Ми також хочемо привернути увагу до стану таких поховань та приведення їх до ладу, до важливості формування українського пантеону, а також поміркувати, чи готова Україна повернутися до європейського контексту культури пам’яті, де історичний цвинтар — це не лише місце скорботи, а й культурний простір», — говорить Дарка Гірна. 

Маршрут пам'яті на Лук’янівському кладовищі
Фото: Валентина Поліщук / The Ukrainians Media
Маршрут пам'яті на Лук’янівському кладовищі

Маршрут пам'яті на Лук’янівському кладовищі
Фото: Валентина Поліщук / The Ukrainians Media
Маршрут пам'яті на Лук’янівському кладовищі

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Території культури
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies