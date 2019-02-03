В Объединенных Арабских Эмиратах проживают около миллиона католиков.

Папа Римский начал первый в истории визит в ОАЭ

Папа Римский Франциск прибудет в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье, 3 февраля. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что это первый визит Папы Римского на Аравийский полуостров за всю историю.

Понтифик прибудет по приглашению наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зайд Аль Нахайяна для проведения межконфессиональной конференции.

Кроме того, во вторник состоится месса, на которой, по предварительным оценкам, будут присутствовать 120 тысяч человек.

В ОАЭ проживают около миллиона католиков. Большинство из них прибыли из Индии и Филиппин.

«Я счастлив, что Господь дал мне возможность на Вашей благословенной земле открыть новую страницу в истории межрелигиозных отношений», - заявил понтифик накануне.

Между тем, ватиканские чиновники отмечают, что надеются на расширение присутствия католической церкви в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Папа Римский посетит Украину, когда его присутствие будет способствовать единству.