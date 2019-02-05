Генсек ООН заявил о нейтралитете в вопросе Венесуэлы

Гутерреш "следит за развитием ситуации в Венесуэле с большой обеспокоенностью".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что контактирует со всеми сторонами противостояния в Венесуэле, но ООН не будет поддерживать ни одну из них. Об этом Гуттериш заявил журналистам 4 февраля, передает Радио Свобода.

Он пояснил, что таким образом пытается сохранить доверие к предложению ООН о посредничестве, чтобы иметь возможность помочь найти политическое решение кризиса.

Гутерреш добавил, что "следит за развитием ситуации в Венесуэле с большой обеспокоенностью".

В понедельник, 4 февраля, ведущие страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Делается это по отдельности, потому что, по неофициальной информации, Италия несколько дней тому назад наложила вето на совместное заявление ЕС о признании Гуайдо.

31 января Европарламент проголосовал за признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.