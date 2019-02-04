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В Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро

Пилота спасли.

В Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро
Фото: Oe24

В Австрии близ Зальцбурга во время авиашоу в озеро Вольфгангзее упал самолет.

Как сообщает издание Kurier, случай произошел в понедельник во второй половине дня. Пилота спасли, он отделался незначительными повреждениями.

"На границе федеральных земель Зальцбург и Верхняя Австрия в понедельник после обеда маленький самолет упал во Вольфгангзее. Пилот, 44-летний мастер высшего пилотажа, был спасен службой спасения на воде", - говорится в сообщении.

На опубликованном в фейсбуке видео видно, как самолет приближается к озеру, снижается, а затем прикасается левым крылом воды.  Однако позже видео удалили.

Чрезвычайным службам удалось достать из воды самолет, который почти полностью погрузился в озеро.

Утечки топлива или вредных веществ в озеро в результате инцидента не было.

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