Спасатели обнаружили тело в фюзеляже самолета, на котором летел Сала
Спасатели обнаружили тело в фюзеляже самолета, на котором летел Сала
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
Нарастающая тревога
Нарастающая тревога
Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей
Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Суд арестовал обломки Су-27, разбившегося в Житомирской области, и вещи пилота
Суд арестовал обломки Су-27, разбившегося в Житомирской области, и вещи пилота
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
ГлавнаяМир

​Израильские политики пошли по украинскому пути, привлекая в свои ряды комиков

О желании баллотироваться в кнессет заявил Илья Акселерод.

​Израильские политики пошли по украинскому пути, привлекая в свои ряды комиков
Илья Акселерод
Фото: facebook.com/ilia.akselrod

Израильский стендапист и комик Илья Акселерод сообщил о желании баллотироваться в кнессет от партии "Наш дом - Израиль", сообщает vesty.co.il.

"Рад, что сквозь шутки была улышана правда о моей любви к стране, о гордости за нее и желании сделать еще лучше", - заявил Аксельрод в опубликованном в Facebook видеообращении.

Аксельрод поблагодарил лидера партии Авигдора Либермана за предложение присоединиться к предвыборному списку.

Комик заверил, что у него удачная карьера, он занимается любимым делом и ему, как и многим репатриантам, полностью удалось интегрироваться в израильское общество.

Илья Акселерод родился в 1984 году в Минске. В Израиль репатриировался вместе с родителями в возрасте 6 лет. Женат, имеет двоих детей.

Известен по многочисленным выступлениям в жанре стендап в Израиле и в странах бывшего СССР. Неоднократно был участником конкурса "Камеди баттл" на российском канале ТНТ, выступал в программе "Рассмеши комика" украинского ТВ, где выигрывал крупные денежные призы.

Работал ведущим на радио, организовывал гастроли резидентов Comedy Club в Израиле.

Напомним, 30 января ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты Украины от партии "Слуга народа" артиста, художественного руководителч студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также