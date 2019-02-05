​Израильские политики пошли по украинскому пути, привлекая в свои ряды комиков

Израильский стендапист и комик Илья Акселерод сообщил о желании баллотироваться в кнессет от партии "Наш дом - Израиль", сообщает vesty.co.il.

"Рад, что сквозь шутки была улышана правда о моей любви к стране, о гордости за нее и желании сделать еще лучше", - заявил Аксельрод в опубликованном в Facebook видеообращении.

Аксельрод поблагодарил лидера партии Авигдора Либермана за предложение присоединиться к предвыборному списку.

Комик заверил, что у него удачная карьера, он занимается любимым делом и ему, как и многим репатриантам, полностью удалось интегрироваться в израильское общество.

Илья Акселерод родился в 1984 году в Минске. В Израиль репатриировался вместе с родителями в возрасте 6 лет. Женат, имеет двоих детей.

Известен по многочисленным выступлениям в жанре стендап в Израиле и в странах бывшего СССР. Неоднократно был участником конкурса "Камеди баттл" на российском канале ТНТ, выступал в программе "Рассмеши комика" украинского ТВ, где выигрывал крупные денежные призы.

Работал ведущим на радио, организовывал гастроли резидентов Comedy Club в Израиле.

Напомним, 30 января ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты Украины от партии "Слуга народа" артиста, художественного руководителч студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.