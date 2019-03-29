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​В деле Насирова дочитали до 471 из 774 страниц обвинительного акта

Следующее заседание состоится 3 апреля.

​В деле Насирова дочитали до 471 из 774 страниц обвинительного акта
Фото: Макс Требухов

28 марта в Шевченковском райсуде Киева состоялось очередное заседание по делу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который баллотируется в президенты Украины.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что на заседании рассматривалось ходатайство об отводе прокурора. Суд его отклонил.

Сторона обвинения также успела зачитать несколько страниц обвинительного акта. Перерыв в судебном заседании был объявлен на 471-й странице из 774-х.

Следующее заседание назначили на 3 апреля.

Напомним, прокуроры САП по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, состоящий из 774 страниц

Глава САП Назар Холодницкий говорил, что чтение обвинительного акта может затянуться на два года.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".

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