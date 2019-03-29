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Сегодня последний день агитации перед первым туром выборов президента

В субботу - "день тишины".

Сегодня последний день агитации перед первым туром выборов президента
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 29 марта, последний день агитации перед первым туром президентских выборов в Украине.

Согласно ст. 57 закона "О выборах президента Украины", предвыборная агитация заканчивается в полночь последней пятницы перед днем голосования.

Агитация перед повторным голосованием начинается с дня, следующего после его назначения, и заканчивается в полночь последней пятницы перед днем повторного голосования.

"Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне сроков, установленных в этой статье, запрещается", - говорится в законе.

Напомним, накануне социологи опубликовали последние опросы перед выборами. Как сообщалось, публикация социологических опросов прекращается за два дня до дня голосования.

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