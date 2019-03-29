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​Bloomberg снял ролик об Украине перед выборами

"Разочарование после Революции может решить исход избирательной кампании".

​Bloomberg снял ролик об Украине перед выборами
​Bloomberg снял ролик об Украине перед выборами
Фото: youtube.com

Американское новостное агентство корпорации Bloomberg сняло ролик об Украине, предстоящих президентских выборах в стране и том, как украинцы стоят на распутье с выбором дальнейшего курса.

Видео опубликовано в YouTube.

В нем говорится о переменах в жизни страны после бегства экс-президента Виктора Януковича, боевых действиях на Донбассе, о позитивных сдвигах - реформах, а также о надеждах, которые не оправдались, особенно в части борьбы с коррупцией.

"В 2014 году, после второй за 10 лет революции, в стране появилась атмосфера надежды. Свергнув президента, который поддерживал Кремль, демонстранты положили конец бывшей советской республике и выбрали путь евроинтеграции, заручившись поддержкой Запада... В то же время, гнев, который растет из-за нарушения обещаний Революции, может решить исход этих выборов", - говорится в статье, сопровождающий видео.

Журналисты поговорили с несколькими украинцами, имеющими разные взгляды. Они рассказывают о коррупции, войне и эмиграции.

"Уровень жизни снизился, война с российскими сепаратистами продолжается, втягивая Украину в более широкую геополитическую борьбу между востоком и западом", - отмечает издание.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоится в это воскресенье, 31 марта. Сегодня, 29 марта, - последний день агитации.

Накануне социологи опубликовали последние соцопросы, согласно которым, за прохождение во второй тур, скорее всего, будут бороться три кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

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