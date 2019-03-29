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​Суд завернул обвинительный акт против Ставицкого

Прокурору предписали исправить нарушения.

​Суд завернул обвинительный акт против Ставицкого
Эдуард Ставицкий
Фото: kp.ua

Святошинский райсуд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении бывшего министра Эдуарда Ставицкого по делу о завладении объектами комплекса "Пуща-Водица" урочища Межигорье.

Издание "Судебный репортер" пишет, что Ставицкий и еще один обвиняемый - бывший директор ООО "Мединвесттрейд" и ООО "Танталит" Павел Литовченко - не получили копии обвинительного акта. Адвокат Ставицкого также указал, что из 150 страниц документа почти 90 посвящены личности Виктора Януковича.

Прокурор может снова передать обвинительный акт после устранения недостатков.

Напомним, 8 мая 2018 года ГПУ направила в суд уголовное производство по обвинению Ставицкого, частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Юлии Ткаченко и директора ООО "Танталит" Павла Литовченко в завладении объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища Межигорье стоимостью 540 млн грн, которые стали впоследствии резиденцией Виктора Януковича.

В 2007 году Виктор Янукович, возглавлявший Кабинет министров, передал "Межигорье" в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой "Мединвесттрейд". Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7.

Спустя два месяца – в ноябре 2007 года – компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит", которая владела комплексом до бегства Януковича из Украины.

В сентябре 2016 года Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что обмен между "Надрами Украины" и "Мединвесттрейдом" был неравноценным. Стоимость имущества, которым обменивались компании, в договоре была определена на уровне 111,7 млн гривен. Но выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показала, что "Межигорье" стоило тогда 540 млн гривен. Таким образом, "Надра Украины" недополучила 428,3 млн гривен.

В 2007 году компанией "Надра Украины" руководил Эдуард Ставицкий (он же Натан Розенберг), который скрывается от украинского правосудия в Израиле. Когда Янукович был президентом, Ставицкий был министром экологии и природных ресурсов и министром энергетики и угольной промышленности. 

Ставицкий подозревается по ч.5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

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