З початку 2026 року кількість танкерів "тіньового флоту" РФ зменшилася на 9 кораблів.

Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії

Січень 2026 року показав зміни у напрямках експорту російської нафти через тіньовий флот. Якщо Китай збільшив імпорт російської нафти, то Індія навпаки зменшила.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, загалом танкери російського "тіньогового флоту" вивезли з РФ 14,32 млн тонн нафти (104,42 млн барелів), що на 1,417 млн тонн менше, ніж у грудні 2025 року.

Найбільше нафти отримав Китай – 51 рейс доставив 4,99 млн тонн, що на 0,398 млн тонн більше порівняно з попереднім місяцем. Водночас Індія значно знизила закупівлі: 29 рейсів забезпечили лише 3,222 млн тонн, на 2,271 млн тонн менше ніж у грудні.

Менші обсяги також були спрямовані до Туреччини – 8 рейсів із 0,904 млн тонн (+0,107 млн тонн), а до Сирії та Грузії – 4 рейси з 0,391 млн тонн (+0,093 млн тонн).

Крім того, танкери здійснили 45 рейсів до невстановлених країн із доставкою 4,813 млн тонн (+0,256 млн тонн).

Найбільша частина експорту зосереджена у портах Балтійського моря та Далекого Сходу РФ.

На початку року кількість активних танкерів тіньового флоту зменшилася на 9 одиниць – наразі зафіксовано 138 суден, з них 117 належать до ядра тіньового флоту, 96 із яких вже під санкціями.

Водночас помічено 4 нові судна, які раніше не відстежувалися.

Також у січні зафіксовано 18 STS-операцій (перекачка нафти між танкерами) переважно в акваторіях Японського моря (Находка) та Південно-Китайського моря (Гонконг), а також поблизу берегів Малайзії (EOPL) з подальшою доставкою російської нафти до Китаю.