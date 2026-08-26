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Російські війська завдали масованого удару по Сумщині: є загибла

Ще четверо людей постраждали внаслідок атаки.

Російські війська завдали масованого удару по Сумщині: є загибла
голова Сумської ОВА Олег Григоров
Фото: facebook / Олег Григоров

26 серпня ввечері російські війська завдали масованого удару по Роменській громаді на Сумщині. Є загибла та постраждалі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередніми даними, росіяни атакували громаду дев'ятьма безпілотниками. Частину ворожих дронів знищили, є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Четверо людей постраждали, медики надають їм необхідну допомогу.

Масштаби пошкоджень уточнюються.

  • Унаслідок російських обстрілів Сумської області протягом минулої доби постраждали дві людини. Росіяни атакували 33 населені пункти Сумщини.
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