Російські війська завдали масованого удару по Сумщині: є загибла

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26 серпня ввечері російські війська завдали масованого удару по Роменській громаді на Сумщині. Є загибла та постраждалі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередніми даними, росіяни атакували громаду дев'ятьма безпілотниками. Частину ворожих дронів знищили, є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Четверо людей постраждали, медики надають їм необхідну допомогу.

Масштаби пошкоджень уточнюються.