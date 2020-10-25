ЦВК оприлюднила статистику з явки на вибори за областями на 13:00

Рекордсменом є Одеська області, проте і там явка станом на 13:00 ледь перевищила чверть.

Найменша явка на місцевих виборах в Україні станом на 13:00 зафіксована у Чернівецькій та Івано-Франківській областях - по 14%.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

У Закарпатській області станом на 13-у годину проголосували 15,3% виборців, на Харківщині та Миколаївщині - 15,6%, у Сумській області - 15,7%, в Києві - 16,2%, на Полтавщині - 16,6%, на Херсонщині - 16,7%, у Волинській, Тернопільській та Черкаській областях - по 17%.

У Вінницькій області взяли участь 17,2% виборців, на Луганщині - 18,%, Житомирщині - 18,3% у Кіровоградській області - 18,6%, Чернігівській - 20,1%, у Донецькій - 22,1%.

Найбільша явка зафіксована в Одеській області, проте без міста Одеса - 26%.

Нагадаємо, що загальна явка на місцевих виборах в Україні станом на 12:00, за даними ОПОРи, склала 13,5%. На виборчих дільницях фіксували порушення видачі бюлетенів, їх фотографування та демонстрацію результатів голосування. При цьому вкидання бюлетенів пачками до опівдня спостерігачі не зафіксували.