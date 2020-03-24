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Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку

Порносайт призывает сидеть дома и соблюдать карантин.

Порносайт Pornhub сделал бесплатной премиум подписку до 23 апреля и призвал соблюдать карантин из-за короновируса.

Об этом говорится в инстаграме Pornhub.

"Оставайтесь дома и помогите сгладить кривую! Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на всех нас, Pornhub решил продлить Free Pornhub Premium по всему миру до 23 апреля. Так что наслаждайтесь, оставайтесь дома и оставайтесь в безопасности", - сказано в сообщении.

Напомним, что с 13 марта порносайт сделал бесплатной премиум-подписку для жителей Италии, которая больше всех пострадала от пандемии.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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