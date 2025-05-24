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Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА

Комбінований обстріл столиці.

Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
Фото: ДСНС Києва

Близько першої години ночі у Києві пролунали вибухи. За інформацією Повітряних Сил, в напрямку столиці рухалися швидкісні цілі. Моніторингові канали стверджують, що росіяни обстріли місто балістичними ракетами, також тривала атака ударними безпілотниками.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. 

Також падіння уламку ракети сталося в Оболонському районі. У Святошинському районі за двома адресами палають пожежі, встановлюється інформація про потерпілих. У Солом'янському районі уламки впали на верхній поверх житлового будинку. У Дніпровському районі - дві пожежі у багатоповерхівці. 

Мер Віталій Кличко написав про виклик медиків у Святошинський район, де палає квартира у житловому будинку та є пожежа у нежитловому приміщенні. Також міський голова додав, що у Дніпровському районі є двоє постраждалих, лікарі надають допомогу на місці. Ще четверо потерпілих з гострою реакцією на стрес у Солом'янському районі

Зафіксовано падіння уламків також в Оболонському і Шевченківському районах. Загалом станом на 2:35 восьмеро постраждалих, двоє госпіталізованих.

В Оболонському районі уламки впали на торговельний центр та на житловий будинок. 

Працювала ППО. Влада закликає містян перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

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