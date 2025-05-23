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Внаслідок атаки росіян на Київщині двоє поранених

Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Внаслідок атаки російських БпЛА у Броварському районі Київської області поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. 

Про це повідомила пресслужба КОВА.

“У них обох осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається”, - йдеться у повідомленні. 

Також було пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

на відкритій території у Голосіївському районі Києва. Внаслідок падіння безпілотників пошкоджено чотири автомобіля та вікна будівлі. На щастя, минулося без потерпілих.

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