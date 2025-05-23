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Brave1 розпочав випробування ударних дронів-камікадзе, які долають 40 кілометрів

Йдеться про БпЛА літакового типу.

Brave1 розпочав випробування ударних дронів-камікадзе, які долають 40 кілометрів
Brave1 розпочав випробування ударних дронів-камікадзе, які долають 40 кілометрів
Фото: Михайло Федоров

Brave1 розпочав випробування ударних дронів-камікадзе. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Щойно провели перше з трьох масштабних випробувань ударних дронів-камікадзе літакового типу. Багато з розробок продемонстрували здатність долати дистанцію понад 40 кілометрів і точно імітувати захід на ціль”, - написав Федоров.

Він наголосив, що Brave1 системно підходить до розробки кожної інновації:

аналізуємо запити військових;

формулюємо вимоги до рішень;

залучаємо не лише виробників дронів, а й розробників ключових компонентів: моторів, зв’язку, антен, ПЗ, зокрема на базі AI.

Урядовець наголосив, що після першого тестування команди отримають фідбек у захищеному чаті Brave1 Chat та вдосконалять рішення до наступного полігону.

Розробники кластера Brave1 протестували FPV-дрони на оптоволокні, які працюють попри дію засобів радіоелектронної боротьби.

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