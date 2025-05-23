Головне за п'ятницю, 23 травня: обмін полоненими, удар балістикою по Одесі, 150 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 150 бойових зіткнень, ворожі обстріли, запуск Фонду реконструкції у межах угоди про надра . Яким запам’ятається 1185-й день повномасштабної війни.

23 травня між РФ та Україною відбулася перша частина домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 390 українських захисників, повідомив президент Володимир Зеленський.

Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", — каже глава держави.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула додому 270 військовополонених та 120 цивільних заручників — три жінки та 387 чоловіків.

Подробиці та фото – в новині.

Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що перший етап обміну військовополоненими "1000 на 1000" – єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині, адже усе інше росіяни блокують.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 травня відбулося 150 боєзіткнень.

Майже кожне третє боєзіткнення від початку доби було на Покровському напрямку

На Курщині відбулось 39 боєзіткнень, на Торецькому напрямку - 20, на Новопавлівському ще 18.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 травня – в новині.

Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.

Загинув працівник порту, пізніше в лікарні від отриманих травм помер 71-річний одесит.

Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані.

Російська армія атакувала дронами Харківщину - шестеро загиблих та поранених.

Ворог атакував Чугуїв, Старий Салтів і Куп'янськ.

Більше інформації – в новині.

Пошкодження від уламків дронів є і в столиці.

Окупанти розстріляли ще двох військовополонених на Покровському напрямку, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За оперативними даними, зранку 22 травня 2025 року окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції у межах угоди про надра, повідомила у мережі "Х" перша віцепремʼєрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі С. Девіс. Фонд офіційно запущено", — зазначає Свириденко, наголосивши, що Фонд є символом довгострокових стратегічних зобов'язань. Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни — на умовах, що захищають суверенітет та розширюють майбутнє України.

Аналіз змісту документа - в матеріалі LB.ua.

В місті Єлець Липецької області атаковано важливий завод російського ВПК – «Енергія», повідомив сьогодні зранку глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За інформацією ЦПД, після атаки завод призупинив роботу.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ПАТ “Енергія”, що у місті Єлець Липецької області. Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа.

Генштаб зазначає, що зупинка роботи ПАТ “Енергія” може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення.

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