Генштаб: майже кожне третє боєзіткнення від початку доби було на Покровському напрямку

На Курщині відбулось 39 боєзіткнень, на Торецькому - 20, на Новопавлівському ще 18.

Станом на 22:00 23 травня відбулося 150 боєзіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 80 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1291 дрон-камікадзе та здійснили 4204 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку сьогодні ворог тричі атакував в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового, досі бої тривають у двох локаціях.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 16 разів атакували неподалік населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки й Білогорівки. П’ять боєзіткнень не вщухають до цього часу.

Дві з трьох атак відбили наші захисники на Краматорському напрямку, ворог йшов вперед поблизу Курдюмівки та в бік Білої Гори, триває бій.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк. Наші оборонці успішно відбили 18 атак, бої тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 45 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка, до цього часу тривають шість боєзіткнень.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 403 окупанти, 237 з них — безповоротно. Також знищено сім бойових броньованих машин, 14 автомобілів, 40 мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку 2С1, одну гармату, міномет, 13 БпЛА, генератор, два пункти управління та одну антену БпЛА. Крім того, пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, вісім мотоциклів, дві гармати та міномет противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного, ще дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Степового та в напрямку Новоданилівки, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку ворог мав дві марних спроби атакувати українські укріплення.

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 39 штурмових дій на позиції українських підрозділів, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому десять керованих бомб, та здійснив 239 артилерійських обстрілів, 12 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 17 бригади Національної гвардії України, 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.