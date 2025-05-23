Росіяни поранили мирного мешканця на Сумщині

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області, найбільше потерпає Білопільська громада.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок удару росіян поранений 76-річний мешканець Білопілля, який перебував на своїй присадибній ділянці, коли росіяни відкрили вогонь. Медики прооперували його, чоловік перебуває у лікарні.

Після удару з РСЗВ зайнялася пожежа в одному із будинків у Білопільській громаді, людей в ній не було. Загалом за останню добу ще з десяток будинків у громаді зруйновані або серйозно пошкоджені внаслідок обстрілів.

Олег Григоров нагадав, що від початку травня в Білопільській та Ворожбянській громадах триває посилена евакуація. Зараз у Білопільській громаді залишаються близько 3 тис. людей, вчора виїхали троє. У Ворожбянській громаді лишається менш як 800 людей.

Контакти евакуаційного штабу: