«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Обмін "1000 на 1000": Україна звільнила 270 військових та 120 цивільних з російського полону
Обмін "1000 на 1000": Україна звільнила 270 військових та 120 цивільних з російського полону
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили мирного мешканця на Сумщині

Триває евакуація з двох громад області.

Росіяни поранили мирного мешканця на Сумщині
Наслідки російського обстрілу Сумщини 23 травня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області, найбільше потерпає Білопільська громада.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок удару росіян поранений 76-річний мешканець Білопілля, який перебував на своїй присадибній ділянці, коли росіяни відкрили вогонь. Медики прооперували його, чоловік перебуває у лікарні.

Після удару з РСЗВ зайнялася пожежа в одному із будинків у Білопільській громаді, людей в ній не було. Загалом за останню добу ще з десяток будинків у громаді зруйновані або серйозно пошкоджені внаслідок обстрілів.

Олег Григоров нагадав, що від початку травня в Білопільській та Ворожбянській громадах триває посилена евакуація. Зараз у Білопільській громаді залишаються близько 3 тис. людей, вчора виїхали троє. У Ворожбянській громаді лишається менш як 800 людей.

Контакти евакуаційного штабу:

  • Ворожба: +380 (93) 533 45 00
  • Білопілля: +380 (95) 085 36 10
  • Черговий штабу Сумського району: +380 (50) 650 70 83
﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies