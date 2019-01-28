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Порошенко 29 января примет участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем"

На нем он может заявить о выдвижении на второй срок.

Порошенко 29 января примет участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем"
Фото: пресс-служба президента

29 января в Киеве на территории крупнейшего выставочного центра Украины - МВЦ на "Левобережной" - состоится форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" при участии президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Как ранее сообщал LB.ua, на нем Порошенко может заявить о выдвижении на второй срок.

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года.

Предыдущие выборы состоялись 25 мая 2014 года. Победителем выборов стал Петр Порошенко, за которого проголосовали почти 10 млн человек (54,7% голосов).

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