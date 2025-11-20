Рішення ще можна оскаржити у апеляції.

Суд стягнув у дохід держави майно заступника начальника ГУНП у Києві та його близьких осіб. Йдеться про машиномісця та квартиру.

Про це розповіли у телеграм-каналі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"У середу, 19 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до заступника начальника Головного управління Національної поліції в місті Києві та його близьких осіб про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави", – йдеться у повідомленні.

Там зазначається, що ВАКС стягнув у дохід держави два машиномісця.

Суд визнав також необґрунтованим активом квартиру у столиці загальною площею 220,5 м² і ухвалив стягнути із заступника начальника ГУНП у м. Києві вартість цього майна у сумі 3 672 929 грн та доходи, отримані від продажу квартири у сумі 4 972 571 грн.

Рішення може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд.