Чорногорія закрила ще два переговорні розділи щодо вступу до Євросоюзу.
Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
За її словами, кількість розділів уже становить 25 із 35.
Кос наголосила, що Чорногорії важливо зберегти єдність, яка наблизила її до фінішної прямої — для цього країна має посилити впровадження реформ і надалі розвивати добросусідські відносини.
Єврокомісарка також зазначила, що успіх Чорногорії надсилає сигнал для всіх країн Західних Балкан, показуючи, що реальне виконання реформ робить членство в ЄС цілком досяжним.
- Раніше міністерка у справах ЄС Чорногорії Майда Горчевич заявила, що її країна не погодиться на членство в Європейському Союзі на умовах "другого сорту", і розраховує вступити до ЄС вже у 2028 році.