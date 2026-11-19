Країна планує вступити у блок у 2028 році.

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Чорногорія закрила ще два переговорні розділи щодо вступу до Євросоюзу.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За її словами, кількість розділів уже становить 25 із 35.

Кос наголосила, що Чорногорії важливо зберегти єдність, яка наблизила її до фінішної прямої — для цього країна має посилити впровадження реформ і надалі розвивати добросусідські відносини.

Єврокомісарка також зазначила, що успіх Чорногорії надсилає сигнал для всіх країн Західних Балкан, показуючи, що реальне виконання реформ робить членство в ЄС цілком досяжним.