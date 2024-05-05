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Військова допомога США сприятиме Україні здійснити контрнаступ у 2025 році, — Салліван

Ймовірний котнрнаступ України у 2025 році є найчіткішим баченням Білого дому щодо майбутнього розвитку подій на фронті.

Військова допомога США сприятиме Україні здійснити контрнаступ у 2025 році, — Салліван
Джейк Салліван
Фото: ОПУ

Радник президента США з національної безпеки впевнений, що поставки озброєння, схвалені Конгресом, можуть допомогти Україні зупинити російський наступ, пише FT.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США в розмірі 61 мільярда доларів, і зупинити російську армію.

Під час промови у Вашингтоні Салліван сказав, що він все ще очікує просувань російської армії на полі бою, попри постачання зброї для України, тому що "не можна миттєво перемкнути вимикач".

Він додав, що з новою допомогою від Вашингтона Київ матиме можливість "тримати оборону" і "забезпечити, щоб Україна вистояла проти російського нападу" протягом 2024 року.

А вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван зазначив, що Україна має намір "рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".

Коментар Саллівана щодо потенційного контрнаступу з боку України є найчіткішим формулюванням Білого дому щодо того, як він бачить розвиток конфлікту, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді

Будь-який новий наступ України в 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення Білого дому.

  • 28 квітня Україна отримала першу партію допомоги від США з нового 61-мільярдного пакета: йдеться про протитанкові ракети і 155-мм артилерійські снаряди.
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