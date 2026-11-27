Журі європейської премії International Classical Musical Award включило п’ять релізів, пов’язаних з Україною, до списку номінантів. Про це повідомили на офіційному сайті премії.
Загалом на премію ICMA цьогоріч номінували 346 релізів у 16 категоріях. Серед них з Україною пов’язані п’ять релізів:
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у категорії “Симфонічна музика”: Ukrainian Freedom Orchestra, диригентка Кері-Лінн Вілсон: П'ята симфонія Бетховена та сюїта М. Коломійця з «Матерів Херсона» (Deutsche Grammophon);
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у категорії “Концерти”: альбом «Manu Sinistra» з оркестром MDR під керуванням Оксани Линів: концерти Борткевича, Прокоф'єва та Равеля (Pentatone);
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у категорії “Прем'єрні записи”: «Креонт» Бортнянського з капелою «Думка» та Національним президентським оркестром під керуванням Германа Макаренка (Toccata Classics); «Естер» де Гартманна з Борнмутським симфонічним оркестром під керуванням Кирила Карабиця (Pentatone);
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у категорії “Відеоопера”: «Юлій Цезар» Генделя у постановці Дмитра Чернякова з Зальцбурзьким хором Баха, серед солістів Ольга Кульчинська та Юрій Миненко (C Major).
Фіналістів ICMA 2027 оголосять в середині грудня 2026 року, а переможців – 14 січня 2027 року. Церемонія нагородження відбудеться 18 березня на гала-концерті у Валенсії, де лауреати виступлять разом з Orquestra de València.
Про премію ICMA:
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щорічна премія в галузі класичної музики, вперше вручена 2011 року;
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лауреатів обирає міжнародне фахове журі з представників музичної преси: до нього входять музичні критики журналів, онлайн-видань і радіостанцій;
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реліз стає номінантом, якщо його запропонують щонайменше двоє членів журі; фіналістів журі визначає у три раунди.