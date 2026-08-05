Ольга Стефанішина отримала нову підозру. ВАКС обирає їй запобіжний захід

Національне антикорбюро і Спеціалізована антикорпрокуратура вручили нову підозру колишній віцепрем'єрці і експослу України в США Ользі Стефанішиній. Про це повідомили Центр протидії корупції та пресслужба ВАКС у коментарі Суспільному.

УП пише, що справа стосується ймовірного незаконного збагачення. Офіційно пресслужби антикорупційних органів про оголошення нової підозри колишній дипломатці не повідомляли.

За даними слідства, Стефанішина давала майнові доручення іншим особам. Вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, що витратила на ремонт, лікування матеріа, авіаквитки і оренду квартири, наводить слова прокурора ЦПК.

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Також вона не вказала користування автомобілем, записаним на підлеглого. За даними слідства, витрати перевищують доходи й заощадження. Сумарна вартість набутих за півтора року активів – 13,9 млн грн.

Президент звільнив Ольгу Стефанішину цього понеділка, в перший день основної частини наради послів.

Дипломатка повідомила, що сама ухвалила рішення піти з посади. Джерела LB ще у липні розповіли про те, що Ользі Стефанішиній можуть оголосити підозру за новим епізодом, пов'язаним з придбанням нерухомості.

Також Ольга Стефанішина з 2019 року є обвинувачуваною в справі про співучасть в заволодінні бюджетними коштами в 2013-2014 роках. Стефанішина фігурує в ній через те, що разом із іншими працівниками міністерства юстиції займалася організацією тендеру, за який Мін'юст заплатив 2,5 млн гривень. Це був тендер на аналіз українського і європейського законодавств. Окрім вартості, питання викликала і якість робіт.

Ольга Стефанішина

Уродженка Одеси, освіту здобула в КНУ імені Тараса Шевченка і Одеському національному економічному університеті. Має кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови та в галузі «фінанси та кредит».

З 2006 по 2007 займалася приватною юридичною практикою, а потім почала кар'єру в Міністерстві юстиції. З 2010 по 2015 була заступницею директора департаменту міжнародного права і директоркою у департаменті євроінтеграції.

З 2017 року працювала директоркою офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції у секретаріаті Кабінету міністрів.

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У 2019 році балотувалася до Верховної Ради від «Української стратегії Гройсмана», але невдало. Того ж року працювала в юрфірмі «Ілляшев та Партнери», яка, окрім України, мала офіси у Росії, пише Рух Чесно.

У 2020 Ольга Стефанішина була призначена віцепрем'єркою – міністеркою з питань європейської і євроантлантичної інтеграції.

В 2021 році Стефанішина увійшла до політради партії «Слуга народу».

У 2024 Стефанішина стала міністеркою юстиції, але зберегла посаду віцепрем'єрки з питань євроінтеграції.

Загалом Стефанішина очолювала напрямок європейської і євроантлантичної інтеграції понад п'ять років.

Торік стала послом України в США.

Прізвище Стефанішиної фігурувало і в справі про можливе зловживання в АРМА. За даними журналістів УП, АРМА передавало активи в управління людям, близьким із Ольгою Стефанішиною. Віцепрем'єрка, коментуючи матеріал, підкреслила, що не пов'язана зі своїм колишнім чоловіком, згаданим у ньому.

«Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів. Починаючи від візуального оформлення статті і завершуючи систематичною згадкою "чоловік Ольги Стефанішиної", наче це якийсь особливий статус. У мене є ім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років повязана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин – це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому», – сказала вона.

16 липня 2025 в САП заявили, що прокурори на основі тексту УП почали розслідування можливого зловживання в АРМА. Підозру ні Ользі, ні будь-кому іншому по цій справі не оголосили.

Також hromadske з'ясувало, що віцепрем'єрка мешкала к квартирі в елітному ЖК, яку не декларувала. У коментарі журналістам Ольга сказала, що цю квартиру її родина придбала ще в 2019 році, коли ціна була значно нижчою.