Reuters: Держсекретар США вирушає до Словаччини та Угорщини для зміцнення відносин

Після участі у Мюнхенській конференції з безпеки, Рубіо вирушає до Словаччини та Угорщини.

Орбан і Фіцо на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, 26 жовтня 2023

Держсекретар США Марко Рубіо розпочинає дводенну поїздку до Європи, щоб зміцнити двосторонні відносини зі Словаччиною та Угорщиною, пише Reuters.

Рубіо заявив, що візит стане "гарною нагодою відвідати країни, де він ще не був, і зміцнити співпрацю зі Сполученими Штатами".

Під час поїздки він обговорюватиме енергетичне співробітництво та зобов’язання у межах НАТО, хоча подробиць щодо конкретних заходів не розкрив.

15 лютого Рубіо зустрінеться з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, відомим проросійськими настроями та критикою ЄС. Наступного дня, 16 лютого, запланована зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який є союзником президента США Дональда Трампа.

Обидва лідери мають суперечливі стосунки з Євросоюзом через критику санкцій ЄС проти Росії та надання військової допомоги Україні.

Водночас, Словаччина і Угорщина продовжують купувати російську нафту та газ, що викликає критику з боку США.

Зазначається, що питання енергетичної безпеки та витрат на НАТО також буде серед тем обговорення. Трамп наполягає, щоб союзники витрачали на оборону до 5% ВВП, тоді як Словаччина і Угорщина наразі не планують такого збільшення.