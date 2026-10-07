Росія після обіду 7 жовтня продовжила атакувати Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у столиці постраждали щонайменше шестеро людей.
Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко і КМВА.
За інформацією ДСНС, у Соломʼянському районі внаслідок російського обстрілу сталася пожежа у пʼятиповерховому житловому будинку з 1 по 3 поверхи. Вогнеборці врятували 12 людей з верхніх поверхів. Семеро людей постраждали. Одну з них госпіталізували.
Також за іншою адресою одна людина постраждала. Пожежі та руйнування немає. На місці працює ідентифікатор ДСНС Києва.
У Святошинському районі уламки впали на дах чотириповерхової адміністративної будівлі.
Крім того, уламки впали неподалік навчального закладу в Дніпровському районі. Попередньо, без пожежі.
Загалом, кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до восьми людей.
- Внаслідок комбінованого удару по Києву вночі 7 жовтня в столиці України загинули двоє людей в Дарницькому районі. Ще двох людей вдалося врятувати.