Після обіду 7 жовтня окупанти знову атакували столицю дронами.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія після обіду 7 жовтня продовжила атакувати Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у столиці постраждали щонайменше шестеро людей.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко і КМВА.

Реклама

За інформацією ДСНС, у Соломʼянському районі внаслідок російського обстрілу сталася пожежа у пʼятиповерховому житловому будинку з 1 по 3 поверхи. Вогнеборці врятували 12 людей з верхніх поверхів. Семеро людей постраждали. Одну з них госпіталізували.

Фото: ДСНС України

Також за іншою адресою одна людина постраждала. Пожежі та руйнування немає. На місці працює ідентифікатор ДСНС Києва.

У Святошинському районі уламки впали на дах чотириповерхової адміністративної будівлі.

Фото: ДСНС України

Крім того, уламки впали неподалік навчального закладу в Дніпровському районі. Попередньо, без пожежі.

Загалом, кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до восьми людей.