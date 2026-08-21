Справа «Форест Гамп»: суд відправив під варту з можливістю застави підозрюваного Валентина Єлізарова

Слідство відносить його до категорії осіб, що могли бути пов'язаними з Максимом Микитасем і забезпечувати внесення нелегальних коштів як застави. Валентин Єлізаров керував ТОВ «Метробуд».

Вищий антикорсуд 21 серпня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 20 мільйонів гривень фігуранту справи «Форест Гамп» Валентину Єлізарову. Він є фактичним керівником підприємства «Метробуд», повідомляє проєкт «Вакс вирішив».

За даними слідства, цей підозрюваний координував операційну діяльність злочинної організації, надавав вказівки номінальним керівникам підприємств, що були фіктивними директорами, шукав тих, на кого можна записати компанії. Також, як вважають детективи, він відповідав за легалізацію коштів у червні цього року, повідомляло Суспільне озвучені прокурором САП дані.

«Захист Єлізарова зазначив, що їхнього підзахисного немає в розмовах, зафіксованих НАБУ. Захисник назвав це помилкою сторони обвинувачення, бо підозрюваний не причетний до злочинної організації. Про ризики захисник зазначив, що вони формальні і необґрунтовані. Тож сторона захисту просила визначити більш м'який запобіжний захід», – йдеться у повідомленні.

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У разі внесення застави на підозрюваного покладуть обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та місця роботи;

не відлучатися з населеного пункту, де він проживає;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати закордонний паспорт.

носити електронний браслет

Загалом у справі «Форест Гамп» фігурують понад 10 людей. Ключовими організаторами схеми легалізації незаконних коштів, потрібних для застави підозрюваному ексміністру Герману Галущенку, слідство називало екснардеп і чинного народного депутата. Це Максим Микитась і Вадим Столар. Також підозрюваною є Ірина Мудра – вже колишня заступниця голови Офісу президента, яка звільнилася на тлі розслідування.

Крім того, у причетності до злочинної організації підозрюють:

заступницю міністра юстиції Олену Ференс;

гендиректора Директорату з питань правової політики ОП Віктора Дубовика;

бізнесмена і колишнього депутата Дніпропетровської облради Василя Астіона;

колишню голову правління державного «Сенс Банку» Миколу Гладишенка і Олега Ступака;

начальницю департаменту банку Людмила Снігур;

ймовірно повʼязаних з Микитасем осіб: Єгора Меркулова, Олександра Остапенка і Микиту Тарковського. До цієї ж категорії слідство відносить і Валентина Єлізарова.

Ці люди фігурують в обох справах, пов'язаних з однією злочинною організацією: і «Форест Гамп», і «Феміда», пише Економічна правда.

«Форест Гамп»

Про викриття злочинної організації на чолі з колишнім і нинішнім народними депутатами і за участі заступниці голови ОП Ірини Мудрої в НАБУ і САП повідомили 19 серпня. За даними слідства, вони забезпечили внесення застави в 150 мільйонів гривень за Германа Галущенка, підозрюваного в участі в злочинній організації, керівником якої слідство вважає Тимура Міндіча, та в легалізації коштів. Галущенко перебував під вартою з альтернативою застави в 200 мільйонів гривень з 17 лютого. Згодом йому зменшили суму застави до 150 мільйонів гривень. Саме ці кошти, як вважають у Національному антикорбюро, злочинна організація Микитася-Столара акумулювала і провела через державний «Сенс Банк» без фінмоніторингу в червні цього року, після чого Галущенко вийшов з-під варти.

Ця ж організація Микитася-Столара і за участі Ірини Мудрої, за версією НАБУ, займалася рейдерським захопленням підприємств і незаконною перереєстрацією їхньої нерухомості. Цю справу назвали «Феміда». Слідство з'ясувало, що учасники організації використовували послуги хакерів для незаконних втручань у реєстри та перереєстрацій, підкуповували суддів та тиснули на Мін'юст.

Максим Микитась отримав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 30 мільйонів гривень. Для Ірини Мудрої обвинувачення просить заставу в 150 млн гривень. Це така сама сума, як у Германа Галущенка, в допомозі із заставою якому її підозрюють.