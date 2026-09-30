У Києві після російського обстрілу відновили подачу світла для 8 тисяч домогосподарств

У ніч на 30 вересня Росія атакувала енергетику столиці балістикою та дронами.

У Києві після російського обстрілу 8 тисяч домогосподарство залишились без електроенергії. Наразі енергетикам вдалось повернути їм світло.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"У ніч на 30 вересня Росія атакувала енергетику Києва балістикою та дронами, внаслідок чого були знеструмлені тисячі споживачів. На ранок вдалось відновити подачу світла для 8 тисяч домогосподарств", - йдеться в повідомленні.

Скільки залишаються без світла, наразі невідомо.

Як повідомлялося, вранці 30 вересня, після нічної балістично-дронової атаки, Росія продовжила атакувати різні райони Києва.