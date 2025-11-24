Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаЗдоров'я

МОЗ нагадує пішоходам, як одягатися у темну пору, аби не було аварії на дорозі

Через регулярні російські обстріли українські міста періодично занурюються в темряву — аварійні та планові вимкнення світла залишають вулиці без належного освітлення. 

Такий крок необхідний для стабілізації енергосистеми країни, однак він створює додаткові ризики для всіх учасників дорожнього руху.

МОЗ нагадує пішоходам, як одягатися у темну пору, аби не було аварії на дорозі
Правила, яких потрібно дотримуватися всім учасникам дорожнього руху
Фото: МОЗ

У МОЗ наголошують, що темні ділянки доріг та непрацюючі світлофори значно збільшують ймовірність аварій. Кожен пішохід і водій може знизити ці ризики, дотримуючись базових правил безпеки.

За даними Нацполіції, у період із січня по вересень 2025 року на дорогах України сталося 18,9 тисячі ДТП. Унаслідок аварій загинули 2,2 тисячі людей, ще 23,5 тисячі отримали травми різної тяжкості. 

Це серйозне навантаження не лише на поліцію та рятувальників, а й на бригади екстреної медичної допомоги, які працюють у посиленому режимі від початку повномасштабного вторгнення.

Рекомендації для пішоходів:

  • надавати перевагу світлому або яскравому одягу;
  • використовувати флікери та світловідбивні елементи, розміщуючи їх на сумках, рюкзаках та одязі, бажано на рівні стегон;
  • перед виходом на дорогу переконатися, що водій вас бачить;
  • переходити лише у встановлених місцях, у темряві — підсвічувати шлях ліхтариком;
  • не користуватися навушниками та не відволікатися на телефон;
  • користуватися хідниками, де це можливо;
  • навчати дітей безпечній поведінці та супроводжувати їх у темну пору доби.

Поради для водіїв:

  • дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху;
  • бути максимально пильними, особливо поблизу громадських місць і зупинених авто;
  • надавати перевагу пішоходам;
  • стежити за чистотою скла, фар та дзеркал;
  • оглядатися перед відкриванням дверей;
  • користуватися пасками безпеки та утримуватися від кермування після вживання алкоголю.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies