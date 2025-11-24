МОЗ нагадує пішоходам, як одягатися у темну пору, аби не було аварії на дорозі

Такий крок необхідний для стабілізації енергосистеми країни, однак він створює додаткові ризики для всіх учасників дорожнього руху.

Через регулярні російські обстріли українські міста періодично занурюються в темряву — аварійні та планові вимкнення світла залишають вулиці без належного освітлення.

Правила, яких потрібно дотримуватися всім учасникам дорожнього руху

У МОЗ наголошують, що темні ділянки доріг та непрацюючі світлофори значно збільшують ймовірність аварій. Кожен пішохід і водій може знизити ці ризики, дотримуючись базових правил безпеки.

За даними Нацполіції, у період із січня по вересень 2025 року на дорогах України сталося 18,9 тисячі ДТП. Унаслідок аварій загинули 2,2 тисячі людей, ще 23,5 тисячі отримали травми різної тяжкості.

Це серйозне навантаження не лише на поліцію та рятувальників, а й на бригади екстреної медичної допомоги, які працюють у посиленому режимі від початку повномасштабного вторгнення.

Рекомендації для пішоходів:

надавати перевагу світлому або яскравому одягу;

використовувати флікери та світловідбивні елементи, розміщуючи їх на сумках, рюкзаках та одязі, бажано на рівні стегон;

перед виходом на дорогу переконатися, що водій вас бачить;

переходити лише у встановлених місцях, у темряві — підсвічувати шлях ліхтариком;

не користуватися навушниками та не відволікатися на телефон;

користуватися хідниками, де це можливо;

навчати дітей безпечній поведінці та супроводжувати їх у темну пору доби.

Поради для водіїв: