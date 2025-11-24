У Полтавській обласній клінічній лікарні імені Скліфосовського успішно прооперували 8-річного хлопчика з Київщини, у якого стався тяжкий ішемічний інсульт.

Про це повідомляє Полтавська обласна клінічна лікарня.

Дитина гостювала у бабусі та дідуся на Полтавщині, коли серед ночі раптово прокинулася зі скаргами на різкий головний біль.

Родина одразу викликала екстрену медичну допомогу, а під час очікування «швидкої» помітила, що ліва рука та нога перестали рухатися.

«Він жалівся, що не може поворухнути лівою рукою — вона ніби отерпла, жалівся на серце, — розповідає батько пацієнта. — У місцевій кластерній лікарні зробили КТ, стабілізували для транспортування й направили до Полтави. Часу вагатися не було — потрібно було рятувати дитину. Час грав проти нас тоді, а тепер за нас грає молодий вік. Це було дуже страшно, але ми довірилися лікарям».

У полтавській лікарні пацієнту терміново провели МРТ головного мозку в ангіорежимі та виявили тромбоз і вже наявні зміни, спричинені порушенням кровопостачання. Лікарі зазначають, що симптоми дитячого інсульту такі самі, як і в дорослих: асиметрія обличчя, порушення рухів, втрата чутливості, зміни погляду.

«Стан був критичним. Без медичної допомоги йому загрожувала важка інвалідизація, а в гіршому випадку — летальний наслідок. Кількість підготовлених спеціалістів і сучасне обладнання дозволяють нам працювати навіть із такими випадками. Ми обрали найменш травматичний і найбільш ефективний метод втручання у такій ситуації», — каже лікар-нейрохірург вищої категорії Андрій Нос.

Консиліум нейрохірургів визначив, що у дитини ішемічний інсульт, і, якщо не видалити тромб негайно, то набряк головного мозку неминучий. Розглядали три можливі тактики лікування, але лише одна давала реальний шанс на здорове відновлення — механічна тромбектомія, коли тромб із судини головного мозку видаляють спеціальним катетером через стегнову артерію.

«Випадки дитячого інсульту стали виявляти частіше через доступність діагностики — КТ, МРТ. Уже триває реабілітація, дитина працює з лікарем ФРМ. Нейрохірург оглядає в динаміці, невролог постійно лікує. Додатково проводимо дообстеження, щоб визначити, що спричинило інсульт. Залучили до консультацій гематолога для виключення коагулопатії, здано аналіз на спадкову схильність до тромбозу (поліморфізм генів тромбофілії) та збираємо родинний анамнез для встановлення інших можливих причин інсульту у такому віці», — додала завідувачка відділення Людмила Доценко.

З кожним днем пацієнт демонструє значний прогрес і відновлення — вільно рухається, говорить.

«Головний біль, оніміння руки чи ноги, раптова слабкість, зміна поведінки — привід негайно реагувати. Не втрачайте часу. Майте холодний розум і гаряче серце — це допомагає рятувати життя», — радить батько врятованого хлопчика.