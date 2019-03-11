ПМР, ЛДНР и прочие. Реальные бюджеты фейковых государств

Общая черта экономик «фейковых государств» – их непрозрачность, за которой обычно скрывается высокий уровень коррумпированности местных элит и значительная доля капитала криминального происхождения, а также тот факт, что 80-90% текущих расходов «независимым» квазигосударственным образованиям обеспечивает Российская Федерация.

Фото: ntv.ru

Контролируемые сепаратистами территории на постсоветском пространстве – непризнанные миром «народные республики» – старательно создают видимость того, что имеют собственные работающие экономики. Но даже самый поверхностный анализ показывает, что в реальности они существуют за счет российского финансирования.

Распавшись, СССР оставил после себя не только 15 полноценных независимых государств, но и кучку странных политических артефактов – так называемых непризнанных республик. Это территории, которые считают себя независимыми государствами, но в реальности, во первых, не признаются мировым сообществом, а во-вторых, существуют за счет поддержки (военной и экономической) со стороны России.

Некоторая аналогия (и то с большой натяжкой) – «Турецкая республика Северного Кипра», реально существующая, но никем, кроме самой Турции, не признаваемая.

В число «постсоветских» непризнанных республик входят Приднестровье (ПМР, Приднестровская Молдавская республика), Абхазия, Южная Осетия, «ДНР-ЛНР». Балансируют «на грани» статуса непризнанных республик также Гагаузия и Нагорный Карабах.

Если смотреть со стороны, то создается впечатление, что каждая из непризнанных республик живет за счет своей собственной небольшой экономики, которая, в свою очередь, во многом завязана на торговлю с крупными соседями. Но общая черта экономик «фейковых государств» – их непрозрачность. За которой обычно скрывается высокий уровень коррумпированности местных элит и значительная доля капитала криминального происхождения, а также катастрофическая ситуация с защитой прав собственника.

Фото: Мирослава Заец / Gordonua.com Флаги ПМР и РФ, Тирасполь

Но скрывается и кое-что еще. А именно – тот факт, что 80-90% текущих расходов «независимым» квазигосударственным образованиям обеспечивает Российская Федерация.

Немногие обратили внимание на тот факт, что парламенты и правительства Абхазии, Южной Осетии, «ДНР-ЛНР» дружно утвердили госбюджеты на 2019 год в период с 1 по 10 февраля. Однако российские СМИ и не скрывали, что в бюджеты одних только Абхазии и Южной Осетии Россия в 2019 году переведет 12 млрд рублей. К слову, как раз в случае с отторгнутыми у Грузии территориями анализ проводить проще всего из-за относительной (очень относительной) прозрачности финансовых операций. Причина некоторой «приоткрытости» в том, что РФ признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

Итак: общий объем госбюджета Абхазии по доходам – 7,5 млрд рублей. Из них финансовая помощь от Российской Федерации – 4,409 млрд, включая «Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия». Для сравнения: в 2018 году российская помощь составила 4,291 млрд рублей, в 2017-м – 4,717 млрд.

Фото: EPA/UPG Сухуми, столица Абхазии, 23 августа 2014.

Но этим финансовые вливания РФ не ограничиваются. Еще в 2006-м Владимир Путин подписал указ о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии – на уровне среднего уровня пенсионеров в Южном федеральном округе РФ. С того же года жители Абхазии имеют двойное гражданство – абхазское и российское.

В свою очередь, бюджет Южной Осетии на 2019 год составляет 8,7 млрд рублей. «Из этой суммы 82,5% доходов – это доля финансовой помощи России», – говорит министр финансов непризнанной республики Аза Хабалова. И это уже успех местной экономики, ведь прошлом году бюджет республики на 92,2% формировался за счет российского финансирования.

После российско-грузинской войны 2008 года и признания «независимости» отторгнутых у Грузии территорий, РФ по сути ввела Республику Южная Осетия и Республику Абхазия в свою финансовую систему. Государственная денежная единица в этих регионах – российский рубль, а реальная верстка бюджетов идет под контролем назначенных Кремлем «спецпредставителей».

По официальным данным, с 2008 по 2015 годы Россия перевела Южной Осетии и Абхазии 71,6 млрд рублей. Это только прямые межбюджетные трансферты, без учета финансирования конкретных предприятий и без учета выплат населению (прежде всего пенсионных).

Все намного сложнее в «Донецкой» и «Луганской народных республиках». Там также в качестве государственной денежной единицы используется российский рубль. Однако Россия не признавала независимость «ДНР/ЛНР», поэтому не может официально включать рублевый оборот в ОРДЛО в планирование своей финансовой системы. При этом население оккупированных районов Украины в пять раз больше Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии вместе взятых. К тому же в «ДНР/ЛНР», в отличие от перечисленных образований, есть собственная относительно развитая промышленность, – а она для своего функционирования требует немалого объема оборотных рублевых средств.

Из-за того, что правительству РФ приходится прятать выделяемые для сепаратистов средства в других статьях расходов, о бюджетах «ДНР-ЛНР» не сообщается ничего конкретно. Ни в процентах, ни в абсолютных цифрах – вообще никаких подробностей, просто-таки «заговор молчания» в федеральных и местных СМИ и органах власти.

Фото: EPA/UPG Гуманитарка из России, Донецк, 19 марта 2015.

Есть, конечно, косвенные оценки экспертов и отрывочные данные из независимых источников. Например, бывший советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов заявляет, что за время российско-украинского конфликта РФ потеряла свыше $150 млрд , из которых, правда, не более одной пятой части было потрачено на экономическую поддержку « ДНР/ЛНР». Ежегодную помощь конкретно «ДНР» Илларионов оценивает в $2 млрд , но эт а сумма не включает в оенные расходы . Которые – отдельная и засекреченная статья.

По этой логике, учитывая, что «Луганской народной республике» население в полтора раза меньше, чем в «ДНР», российскую помощь луганцам можно обозначить в $1,4 млрд.

Вот еще: в начале 2016-го американское агентство финансовой информации Bloomberg сообщало, что Россия перечисляет только «ДНР» 2,5 млрд рублей каждый месяц на выплаты пенсий. В новости также цитировали председателя Центробанка «ДНР» Ирину Никитину: «Экономический спад в России на выплатах в aдрес ДНР не сказался».

Наконец, есть оценки авторитетной американской частной разведывательно-аналитической компания Stratfor. Согласно им, Россия тратит на пять непризнанных республик (тех самых, которые мы перечислили в начале статьи) до $5 млрд в год – это 330 млрд рублей. Для сравнения: на здравоохранение в России – стране с населением 146 млн человек – в государственном бюджете на 2019 год выделено 656 млрд рублей.

Фото: предоставлено автором Тирасполь – столица самопровозглашенной ПМР

Отдельная тема – экономическая помощь РФ Приднестровской Молдавской республике, которая поступает с 90-х годов. Только на пенсии приднестровцев из российского бюджета тратится $1,5 млн ежемесячно. Также, по словам президента ПМР, правительство России в 2018 году выделило Приднестровью $40 млн на социальные нужды населения, строительство жилья и объектов здравоохранения.

С другой стороны, ПМР – одно из самых старых сепаратистских псевдогосударственных образований, к тому же с РФ оно не граничит. За 28 лет относительной независимости в Приднестровье сформировалась собственная экономика, сильно «перекошенная» (в местном бизнесе тотально доминирует холдинг «Шериф»), но при этом достаточно устойчивая.

Правда, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса ПМР никуда не девается, поэтому российские трансферты для непризнанного государства остаются очень важными – они покрывают бюджетный дефицит. Однако доля прямого финансирования из Москвы в бюджете Приднестровья уже относительно невелика. Большая часть средств из РФ поступает через выплаты российским пенсионерам и работникам по контракту, а также финансирования текущих расходов и денежного довольствия военнослужащих российской 14-й армии, все эти годы дислоцирующейся в Приднестровье. (Уточним: в 1995 году 14-я гвардейская общевойсковая армия была переименована в «Оперативную группу российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова»).