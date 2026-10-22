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Головне за четвер, 22 жовтня: удари по Запоріжжю та Житомиру, атаки на Дніпропетровщину, майже 150 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 146 бойових зіткнень, ворожі обстріли, евакуація з Донеччини. Яким запам’ятається 1702-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 22 жовтня: удари по Запоріжжю та Житомиру, атаки на Дніпропетровщину, майже 150 боєзіткнень
Наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 жовтня на фронті від початку доби відбулося 146 бойових зіткнень.

Найбільше атак відбулось на Покровському, Північно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 жовтня – в новині.

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22 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Михайло Семікін, під обстріл потрапив приватний будинок. Загинули дві людини.

Згодом Семікін повідомив, що кількість жертв зросла до трьох.

Упродовж дня, 22 жовтня, росіяни понад 50 разів ворог атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Російська армія атакувала ударним безпілотником Житомирську громаду, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"На цей час відомо вже про дев'ятьох постраждалих людей, серед яких двоє дітей", - написав він у фейсбуці.

Докладніше – в новині.

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На Донеччині розширили територію обов’язкової примусової евакуації сімей із дітьми. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він наголосив, що безпекова ситуація в регіоні погіршується. Російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, завдаючи ударів по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях скупчення людей. Філашкін закликав батьків не наражати дітей на небезпеку та не відкладати евакуацію. До вивезення родин залучені спеціалізовані групи поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Цієї неділі, 25 жовтня, о 04:00 Україна перейде з літнього на зимовий час – годинники переведуть на годину назад.

У липні 2024 року Верховна Рада скасувала перехід на літній час, однак президент Володимир Зеленський не підписав відповідний закон.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

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