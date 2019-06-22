Гройсман опроверг возможность приватизации украинской ГТС

Украинская газотранспортная система является стратегическим активом, она не может и не будет приватизирована.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизированной. Она должна находиться в собственности государства. Гарантирую, что ни я, ни Правительство не принимали никаких решений по этому поводу", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что подобные слухи - ложь и попытки запугать людей под выборы.

Ранее Юлия Тимошенко подала в ГБР заявление о попытке незаконного присвоения украинской ГТС.

По мнению Тимошенко, правительство и президенты с 2016 года доводят ГТС до банкротства.