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Ввечері 16 липня росіяни знову атакували Одесу ракетами. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Двоє людей загинуло внаслідок атаки. За оновленими даними від ДСНС, постраждали щонайменше семеро людей, серед них – три дитини.

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Фото: Пресслужба ДСНС

Серед загиблих — жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога.

Фото: Пресслужба ДСНС

Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.

Як зазначили в ОВА, є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

На місці працюють відповідні служби.