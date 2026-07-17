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Росіяни знову вдарили по Одесі ракетами: є загиблі та постраждалі (оновлено)

Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Росіяни знову вдарили по Одесі ракетами: є загиблі та постраждалі (оновлено)
Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
Фото: Олег Кіпер в Telegram

Ввечері 16 липня росіяни знову атакували Одесу ракетами. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Двоє людей загинуло внаслідок атаки. За оновленими даними від ДСНС, постраждали щонайменше семеро людей, серед них – три дитини. 

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Фото: Пресслужба ДСНС

Серед загиблих — жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога.

Фото: Пресслужба ДСНС

Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.

Як зазначили в ОВА, є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

На місці працюють відповідні  служби.

  • Рано вранці 16 липня армія Росії знову вдарила по Одесі. Пошкоджено навчальний заклад. Сьогодні в місті день жалоби за трьома вбитими учорашнім ударом людьми.
  • Пізніше росіяни атакували обʼєкти цивільної інфраструктури в Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждали. 
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