Ввечері 16 липня росіяни знову атакували Одесу ракетами. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
Двоє людей загинуло внаслідок атаки. За оновленими даними від ДСНС, постраждали щонайменше семеро людей, серед них – три дитини.
Серед загиблих — жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога.
Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.
Як зазначили в ОВА, є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі.
На місці працюють відповідні служби.
- Рано вранці 16 липня армія Росії знову вдарила по Одесі. Пошкоджено навчальний заклад. Сьогодні в місті день жалоби за трьома вбитими учорашнім ударом людьми.
- Пізніше росіяни атакували обʼєкти цивільної інфраструктури в Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждали.