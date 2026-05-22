Гідрометцентр: на вихідних в Україні переважно без опадів

В східних областях можливі короткочасні дощі та грози.

На вихідних в Україні переважно буде без опадів, в деяких областях можливий короткочасний дощ та град.

Про це інформує Український гідрометцентр.

23 травня вдень у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 21-26°, у південносхідній частині 25-30°.

24 і 25 травня на південному сході країни короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-17°; вдень 21-26°, у південно-східній частині України температура повітря підніметься до 30°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 22-24°.