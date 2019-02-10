Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице (обновлено)
Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице (обновлено)
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Дом Авакова обстреляли салютами
Дом Авакова обстреляли салютами
Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу
Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
В Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу активистов (обновлено)
В Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу активистов (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Британская полиция арестовала болельщиков "Саутгемптона" за кощунства над смертью Салы

Эпизод произошел во время матча Английской Премьер-Лиги.

Фото: Daily Mail

Британская полиция задержала двух болельщиков "Саутгемптона", которые во время матча Английской Премьер-Лиги с "Кардифф Сити" (1:2) насмехались над смертью Эмилиано Салы, делая фанам гостей провокационные жесты, сообщает Daily Mail.

Два болельщика "святых" расставили руки и изобразили летящий самолет, намекая на авиакатастрофу над Ла-Маншем, в которой погиб аргентинский новобранец "Кардиффа" Сала.

"Саутгемптон" может запретить обоим задержанным посещение стадиона "Сент-Мери" сроком на три года, отмечает издание.

Клуб подтвердил, что оба болельщика уже идентифицированы и задержаны полицией.

Напомним, "Нант" простился с Эмилиано Салой трогательным видео.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также