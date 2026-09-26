Головне за ніч та ранок суботи, 26 вересня: атаки на Київ, удари по Запоріжжю, 205 боєзіткнень, операція "Барель"

Нічні повітряні атаки , 205 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, вдалий старт футбольної збірної у Лізі націй.

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Із ночі 25 вересня росіяни не припиняють атакувати безпілотниками Київ. Уранці внаслідок падіння ворожого БпЛА пожежа виникла у житловому будинку в Солом'янському районі. Із будинку врятували 20 людей.

Станом на 10:00 було відомо про 5 постраждалих.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, упродовж ночі 26 вересня внаслідок атаки ворога на столицю фіксують пошкодження у ще трьох районах.

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Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 205 боїв.

Найважче на Костянтинівському та Покровському напрямках – на кожному з них наші захисники зупинили по 21 ворожому штурму.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління та запуску БпЛА, 6 артилерійських систем та склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1710 російських загарбників, 7 ворожих танків, 4 засоби ППО та 96 російських артилерійських систем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 26.09.26 склали близько 1 527 280 одиниць.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Вранці 26 вересня російські війська завдали кількох ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок, під завалами якого опинилися дві людини.

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За інформацією ДСНС, унаслідок удару загинули дві жінки, постраждали 38-річний чоловік та 3-річний хлопчик. Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів та ліквідували пожежі. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Також внаслідок ранкової атаки у Запоріжжі було пошкоджено один із міських ринків.

Уночі 26 вересня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На півдні області пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків.

Росія атакувала також автодорогу на Одещині, постраждали три людини.

У ніч на 26 вересня росіяни завдали удару безпілотниками по Харкову. Щонайменше два засоби ураження зафіксували у Київському районі, також влучання було у Салтівському районі.

За словами мера Ігоря Терехова, удари припали на місце поблизу нежитлових будівель. Були пошкоджені автомобілі, деякі з них зайнялися. Спершу міський голова повідомив про двох постраждалих, проте згодом кількість травмованих зросла до чотирьох.

У ДСНС України додають, що окупанти завдали ударів БпЛА також по передмістю Харкова.

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Сили ППО знешкодили 134 із 173 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання на 19 локаціях.

Докладніше – в новині.

Рух спротиву "Свобода Росії" провів масштабну операцію "Барель" у тилу РФ, під час якої було знищено понад 10 тисяч тонн нафтової сировини. Матеріальні збитки перевищили $10 мільйонів, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, операція була спрямована на виявлення способів, за допомогою яких Росія намагається компенсувати втрати після ураження українськими Силами оборони об'єктів нафтопереробної та портової інфраструктури.

Подробиці – в новині.

У Сенаті США група із семи представників Республіканської партії та семи демократів оприлюднила відкритого листа з вимогою до адміністрації Дональда Трампа скасувати запрошення воєнного злочинця Путіна на саміт "Великої двадцятки" у Маямі.

Як пише The Washington Post, сенатори називають російського диктатора "особисто відповідальним за розв'язання агресивної війни проти України", а також вказують на "серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щоденно здійснює атаки на українські цивільні об'єкти".

Підписанти нагадали, що Путін, так само як міністр фінансів Силуанов та інші члени російської делегації, перебувають під санкціями через загрозу національній безпеці США.

Деталі – в новині.

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Україна стартувала у новому розіграші футбольної Ліги націй з мінімальної перемоги над головним суперником у групі - збірною Угорщини.

Матч на "Пушкаш Арені" у Будапешті був дебютним офіційним поєдинком нового головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери.

Долю матчу вирішив епізод, який стався ближче до завершення першого тайму. Георгій Судаков блискуче зорієнтувався у ситуації, володіючи м'ячем на лівому фланзі. Хабвек "Бенфіки" виконав ідеальний навіс на голову Данилу Сікану, який у дотик відзначився у воротах угорців.

У другому таймі господарі поля намагалися створити тиск на ворота нашої збірної, але реально гострих нагод було обмаль. Наприкінці замість футболу угорці вдалися до провокацій, але це суперникам не допомогло: фінальний свисток зафіксував перемогу України 1:0.

Уже у понеділок збірна зіграє у другому турі проти Грузії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!