У Комишувасі Запорізької області сьомий день тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли.
Роботи ускладнюють постійні атаки ворожих дронів. Через небезпеку рятувальникам доводиться періодично зупиняти пошуки.
“Поки не можемо сказати, коли завершиться операція”, – додав Семікін.
- Сьогодні зранку російські військові атакували безпілотником рятувальників у Комишувасі. Надзвичайники саме проводили аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару по укриттю.
- Унаслідок прицільної атаки особовий склад не постраждав. Водночас пошкоджень зазнала спеціальна рятувальна техніка.