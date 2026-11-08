Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти.

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У Комишувасі сьомий день тривають пошукові роботи

У Комишувасі Запорізької області сьомий день тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли.

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Роботи ускладнюють постійні атаки ворожих дронів. Через небезпеку рятувальникам доводиться періодично зупиняти пошуки.

“Поки не можемо сказати, коли завершиться операція”, – додав Семікін.

У Комишувасі сьомий день тривають пошукові роботи

У Комишувасі сьомий день тривають пошукові роботи