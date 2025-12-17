Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
ГоловнаКиїв

Метро на Виноградар: Кличко заявив, що завершення робіт на станції «Мостицька» передбачене в 2026 році

Міський голова зауважив, що метро на Виноградар має покращити транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом.

Метро на Виноградар: Кличко заявив, що завершення робіт на станції «Мостицька» передбачене в 2026 році
Будівництво метро на Виноградар, грудень 2025
Фото: Телеграм / Віталій Кличко

У столиці триває будівництво метро на Виноградар. Підрядник виконує роботи одразу на 6-ти будмайданчиках — цілодобово, з дотриманням комендантської години, повідомив столичний голова Віталій Кличко.  

“Вже побудували правий тунель від «Мостицької» до «Сирця», частину вентиляційних вузлів, переклали мережі. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км”, – написав Кличко у Telegram.

За його даними, роботи відбуваються в складних гідрогеологічних умовах та наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові.

Між станціями «Мостицька» та «Варшавська» будують двоярусні монолітні тунелі. Мер зазначив, що дворівневі тунелі – це унікальна технологія для України. І близько третини цих конструкцій вже влаштували.

Завершення робіт на станції «Мостицька» в основних конструкціях передбачене в 2026 році. Метро на Виноградар покращить транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом. Забезпечить швидке й зручне сполучення з центром та іншими районами столиці”, – написав Кличко.
﻿
