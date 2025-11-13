Свириденко: уряд схвалив механізм виплати по тисячі гривень для українців

13 листопада на засіданні уряду схвалили механізм виплати по 1000 гривень українцям.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, із 15 листопада по 24 грудня кожен українець зможе подати заявку у «Дії». Скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року. Ці виплати, за словами глави уряду, є ключовим елементом програми «Зимова підтримка».

Кошти можна отримати, подавши заявку одним із двох способів:

у застосунку «Дія» — після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони;

у відділенні Укрпошти — виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Торік у жовтні Володимир Зеленський теж розпорядився виплатити українським сім’ям по тисячі гривень на особу.