Свириденко: уряд схвалив механізм виплати по тисячі гривень для українців

Із 15 листопада кожен українець зможе подати відповідну заявку у «Дії».

Свириденко: уряд схвалив механізм виплати по тисячі гривень для українців
Юлія Свириденко
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

13 листопада на засіданні уряду схвалили механізм виплати по 1000 гривень українцям. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, із 15 листопада по 24 грудня кожен українець зможе подати заявку у «Дії». Скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року. Ці виплати, за словами глави уряду, є ключовим елементом програми «Зимова підтримка». 

Кошти можна отримати, подавши заявку одним із двох способів:

  • у застосунку «Дія» — після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони;
  • у відділенні Укрпошти — виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Торік у жовтні Володимир Зеленський теж розпорядився виплатити українським сім’ям по тисячі гривень на особу.
