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Корецький обговорив з єврокомісаркою Кос відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу до ЄС

Сторони також розглянули виконання проміжних критеріїв, міжнародну фінансову підтримку та програми МВФ і Ukraine Facility.

Корецький обговорив з єврокомісаркою Кос відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу до ЄС
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/соцмережі

Україна та Єврокомісія обговорили прискорення виконання проміжних критеріїв у межах переговорів про вступ до Євросоюзу та відкриття решти переговорних кластерів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

За словами прем’єра, цього тижня очікується публікація щорічного звіту Європейської комісії щодо розширення.

Окрему увагу під час розмови приділили роботі спільної з Єврокомісією IBAR Task Force. Її створили за домовленістю Президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Наразі головне завдання групи прискорити виконання проміжних критеріїв за першим переговорним кластером "Основи". Це необхідна умова для подальшого просування переговорного процесу після відкриття кластерів. До цієї роботи також залучають народних депутатів і представників Офісу Президента.

Крім того, сторони обговорили міжнародну фінансову підтримку України та прогрес у виконанні програм МВФ і Ukraine Facility.

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